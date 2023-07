Canicule : une centaine de lieux ouverts à Nice pour profiter de la fraicheur et de l'eau

Avec l'alerte canicule sur le département, la Ville de Nice et son centre communal d’action sociale (CCAS) se mobilisent depuis le début de l'épisode. Le CCAS gère trois résidences autonomies et quatre Ehpad. Ces sept établissements peuvent accueillir toutes les personnes qui souhaitent se réfugier contre la chaleur. Mais ce ne sont pas les seuls lieux...

Le CCAS mais pas que...

Pour se protéger contre la chaleur vous pouvez également, quel que soit votre âge et votre situation professionnelle, vous rendre dans les mairies annexes, les centres sociaux, les bibliothèques ou les AnimaNice.

Des lieux accessibles et ouverts à tous pour se rafraichir, boire un peu d'eau mais aussi créer du lien social. En tout, une centaine de lieux est accessible.

Jennifer Salles-Barbosa est adjointe au maire et déléguée aux solidarités : "Nous connaissons très bien les gestes à faire pour lutter contre la canicule. Le problème est souvent pour les personnes qui vivent sans climatisation et puis il y a un isolement supplémentaire pendant l'été avec les familles qui partent, explique-t-elle. Les personnes sont ainsi accueillis dans un lieu rafraichit et accueillant. On peut accéder à pleins d'équipements municipaux.

Vous pouvez donc vous rendre dans de nombreux lieux gérés par la municipalité pour profiter d'un peu de fraicheur. Si vous souhaitez avoir des renseignements un numéro de téléphone est mise en place : 04.93.13.51.42