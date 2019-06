Canicule : vigilance accrue mais pas de dispositif spécial aux urgences du centre hospitalier Annecy Genevois

Haute-Savoie, France

Si avec la hausse des températures une augmentation du nombre des patients est attendue, le patron des urgences du centre hospitalier Annecy Genevois reste serein. Aucun dispositif spécial n’a été prévu, "cependant nous restons, comme dans tout l’hôpital, très attentifs aux pathologies qui peuvent être liées la chaleur", explique le docteur Dominique Savary. "Nous avons la chance d’avoir un service climatisé et les infirmières passent pour proposer de l’eau aux patients."

Les fortes chaleurs actuelles incitent quand même les médecins a recherché, dès l’arrivée d’un malade, les traces de déshydratation et les hyperthermies avec une prise de température systématique. "Paradoxalement dans nos pays de montagne avec des lacs, les gens peuvent s’abriter et nous n’avons pas vraiment de surmortalité liée à la chaleur, détaille le Dr Savary. En revanche, nous avons des pathologies plus fréquentes comme l’infarctus du myocarde."