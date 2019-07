Canicule : survivre à la chaleur des tours HLM à Dijon

Dijon, France

La chaleur est insupportable quand on vit au milieu du béton des cités de Dijon. Dans les quartiers de la Fontaine-d'Ouche ou des Grésilles à Dijon, les façades des années 60 sont exposées au soleil sans aucune ombre. Une équipe de prévention distribue sur les marchés des quartiers le guide fraîcheur de Dijon.

Impossible de créer un courant d'air dans ces HLM

Dans les halls, d'immeubles, les habitant ressentent une sensation de fraîcheur mais plus on monte, plus ça chauffe. Au huitième étage, Géraldine et ses voisines déjeunent dans la pénombre d'une salade de riz froide. Ces habitantes déplorent l'architecture qui a prévilégié les gardns batiemsnt en hauteur sans ombre : " les fenêtres ne donnent que d'un coté et on ne peut pas faire de courants d'air dans ces immeubles " . une voisine ajoute que le béton armé eds années 60 retient la chaleur.

Le soleil fait le tour des immeubles mal isolés

Jacques confie qu'il est "mieux en terrasse" du café au ped de son immeuble. Il pointe du doigt sa fenêtre au 5° étage: "les murs sont très chauds. On ne peut rien faire. Le soleil donne partout. C'est pas isolé. Le soleil fait le tour de l'immeuble"

