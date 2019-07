Cannabis à visée thérapeutique : l'Agence de sécurité du médicament favorable dans certaines conditions

C'était attendu, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé annoncent dans un communiqué, ce jeudi matin, être favorable à l'utilisation du cannabis à visée thérapeutique "dans certaines conditions".

Une expérimentation "en situation réelle"

L'ANSM, qui avait déjà donné fin 2018 son accord de principe, entérine donc l'avis d'un comité d'experts, le CSST (comité scientifique spécialisé temporaire), publié le 28 juin dernier. Elle s'engage à "préparer les modalités techniques de mise en oeuvre" d'une expérimentation, qui devrait débuter début 2020.

L'objectif de cette expérimentation est "d’évaluer, en situation réelle, le circuit de prescription et délivrance ainsi que l’adhésion des professionnels de santé et des patients à ces conditions". Cela permettra également de "recueillir les premières données françaises d'efficacité et de sécurité".

Une prescription sous conditions

Le cannabis devrait donc être prescrit à des patients en "impasse thérapeutique". Le comité d'experts, dans son premier rapport, avait listé plusieurs conditions :

dans les douleurs réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles

dans certaines formes d’épilepsie sévères et pharmacorésistantes

dans le cadre des soins de support en oncologie

dans les situations palliatives

dans la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques

Les produits prescrits ne seront pas fumés mais inhalés, sous forme d'huile, de fleurs séchées, ou ingérées (solutions buvables, gouttes et capsules d'huile).

Les médecins qui participeront à cette expérimentation seront volontaires, et devront obligatoirement suivre une formation. Le comité de spécialistes a également recommandé de réserver la "prescription initiale" aux médecins exerçant dans des centres de référence, comme les centres anti-douleur ou les centres experts de la sclérose en plaques.