Cannabis : Christiane Taubira propose une "légalisation régulée"

Victorieuse de la primaire populaire et candidate à la présidentielle, Christiane Taubira était l'invitée de l'émission Ma France, présentée par Wendy Bouchard ce vendredi. L'occasion de réagir à l'une des propositions formulées sur la grande consultation citoyenne "Ma France 2022" lancée par France Bleu et pilotée par la plateforme citoyenne Make.org : légaliser le cannabis et encadrer sa vente en l'interdisant aux mineurs, pour lutter contre les trafics criminels. "Je propose une légalisation régulée", a répondu l'ancienne ministre de la Justice de François Hollande.

"À partir du moment où on sait que plus de 40% des personnes - actuellement nous sommes à 45% - ont, à un moment ou à un autre, consommé du cannabis, il y a un sujet (...) Jusqu'à maintenant, la réponse gouvernementale a été principalement répressive : lorsqu'un produit n'est pas n'est pas légal, évidemment, il y a du trafic, donc il faut réprimer", a développé l'ex garde des Sceaux. "Mais on constate qu'il y a quand même un milliard d'euros qui sont consacrés à cette répression", a-t-elle ajouté, "et en 2019 on a systématisé la réponse pénale : je ne pense pas que ce soit de bonnes réponses."

"Je pense qu'il y a des problèmes de santé publique, qu'il faut distinguer les personnes qui consomment, les motifs pour lesquels elles consomment et le suivi dont elles auraient besoin. Il faut aussi continuer à travailler efficacement pour réprimer les trafics", a défendu la candidate qui propose une "légalisation régulée du cannabis, sous monopole public, pour contrôler à la fois la production, la distribution et le prix."

Christiane Taubira n'est pas la seule candidate de gauche à se prononcer pour la légalisation du cannabis. La mesure figure également dans le programme de Yannick Jadot (Europe Écologie les Verts).

Le cannabis reste la drogue la plus saisie par les douaniers selon le ministère des Comptes publics, avec plus de 74 tonnes interceptées en 2021, en progression de 24% sur un an.

Actuellement, seule la vente et la consommation de fleurs de chanvre contenant du cannabidiol (CBD, la molécule non-psychotrope du cannabis), légalement produites dans un autre État de l’Union, sont autorisées, en application d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Saisi en référé par divers acteurs de la filière, le Conseil d'État a suspendu "à titre provisoire" l'interdiction de vendre et de consommer édictée par le gouvernement le 30 décembre, en attendant de se prononcer sur le fond, dans six à 18 mois.