Cannabis thérapeutique : feu vert du ministère de la Santé pour les premières expérimentations en France

Il était très attendu par les malades. Le ministère de la Santé a publié ce vendredi un décret autorisant les premières expérimentations, dans un cadre très contrôlé et limité, du cannabis à usage thérapeutique en France. En 2019, l'Assemblée nationale avait autorisé ce test grandeur nature mais son début avait été retardé à cause de la crise sanitaire. L'expérimentation devra commencer avant mars 2021 et concernera 3.000 patients, indique le texte.

Le cannabis à fumer exclu du protocole

Les médicaments se présenteront sous forme d'huiles, de gélules et de fleurs séchées à vaporiser mais en aucun cas sous forme de cannabis à fumer. Ils seront réservés à des patients souffrant de maladies graves, comme certaines formes d'épilepsies, de douleurs neuropathiques, d'effets secondaires de chimiothérapie, de soins palliatifs ou de scléroses en plaques.

"Le décret est publié dans un contexte difficile pour les malades en particulier, victimes d'une stigmatisation toujours plus forte et d'un discours gouvernemental offensif contre le cannabis en général", s'est félicité dans un communiqué le Collectif Alternative pour le cannabis à visée atlthérapeutique (ACT).

"Il faut que la France sorte de la préhistoire"

En octobre 2019, alors député, l'actuel ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran présentait devant l’Assemblée nationale ce qui est devenu l’article 43 de la loi N°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020. C'est cet article qui devait ouvrir l’expérimentation de l’usage médical du cannabis. Les malades et thérapeutes n'attendaient plus que la publication du décret d'application.

Les députés de la mission parlementaire en charge du sujet et plusieurs associations de malades pressaient donc l'Etat depuis des mois pour agir plus vite. "Il faut que la France sorte de la préhistoire en matière de cannabis", une plante "qui est une drogue mais qui peut aussi être un médicament", avait déclaré le rapporteur général de la mission Jean-Baptiste Moreau (LREM).

Le cannabis à usage médical est autorisé dans une trentaine de pays au monde. En Europe, les Pays-Bas en ont été les pionniers dès 2003, suivi depuis par 22 pays (sur 27), dont la France désormais.

Dans ce contexte, législation concernant l'usage récréatif du cannabis, c'est elle durcie en France. Depuis le 1er septembre, l'amende forfaitaire de 200 euros pour tous les usagers de drogue, notamment de cannabis, a été généralisée. Récemment en septembre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait confirmé son opposition à la légalisation du cannabis qu'il qualifiait de "merde".

