Cannabis : vente de CBD autorisée, soulagement dans les boutiques spécialisées en Mayenne

Le Conseil d'Etat coupe l'herbe sous le pied du gouvernement en autorisant la vente et la consommation de la molécule de CBD, un dérivé du cannabis au taux très faible de THC. Le gouvernement avait pourtant décidé de l'interdire en décembre 2021, en raison des difficultés des forces de l'ordre à différencier les feuilles de chanvres chargées en CBD et celles de cannabis.

"C'est un soulagement profond"

À Laval, Clément Montembault est gérant de la boutique High Five, dans le centre-ville. Dans sa petite boutique, la décoration est charmante, apaisante, tout a été pensé afin de "ne pas trop faire coffee-shop", admet-il. Cela fait un an et demi que ce jeune homme a ouvert son affaire de CBD, avant il était préparateur en pharmacie dans différentes villes du département.

Clément Montembault, patron d'un commerce CDB à Laval © Radio France - Océane Zitouni

S'il a décidé d'ouvrir ce commerce, c'est pour continuer a "soigner exclusivement de façon naturelle", explique-t-il. Pour lui, la légalisation définitive du CBD, c'est une vraie libération :" C'est un soulagement profond, c'est une reconnaissance aussi de l'Etat, qui signifie que je fais, c'est légitime et que je nuis au bien de personne, tout simplement, étant donné que le CBD, c'est surtout un anti-inflammatoire assez puissant et naturel, un antidépresseur et anxiolytique", énumère-t-il.

"C'était une épée de Damoclès au-dessus de la tête"

Même son de cloche pour Carmen Llavoris, gérante de CBD'eau, elle détient deux boutiques en Mayenne. Elle fait aussi partie du syndicat de l'Union Professionnel de CBD (UPCBD). Elle participait depuis un an aux combats contre l'arrêté visant à interdire la vente de la molécule, c'est donc une victoire pour elle : "On ne peut enfin se projeter sur l'avenir. Cet arrêté en suspens c'était quand même un peu une épée de Damoclès au dessus de la tête. On ne savait pas si demain on allait devoir fermer ou pas, parce que faut savoir que les fleurs de CBD, c'est quand même 80 % du chiffre d'affaires de nos boutiques, donc on était un peu tous toujours dans le stress depuis un an", conclut-elle.

Les commerçants en attendent plus

De son côté, Romain Baller, le patron de Planète CBD, pointe du doigt un manque de clarté dans la législation, notamment vis à vis des contrôles routiers :" On est toujours dans le flou. Ce n'est pas parce que l'arrêté est définitivement enterré que ça clarifie la situation sur le CBD et son usage au volant. On voit de plus en plus de gens qui se font sanctionner par les policiers parce qu'ils sont positifs au tests salivaires dû à leur consommation de CBD, alors que c'est pourtant légal d'en consommer ? Comment va évoluer la législation sur ça ?" questionne-t-il.