En Mayenne, pour éviter les accidents de pêches aux bords des cours d'eau avec des lignes électriques, la fédération de la pêche, RTE et Enedis ont signé une convention ce jeudi 19 mai 2022, pour protéger les 12.000 pratiquants du département.

Cannes à pêche et lignes électriques en Mayenne, RTE et Enedis font de la prévention auprès des pêcheurs

Pêcher à proximité de lignes électriques peut s'avérer dangereux en Mayenne. Pour alerter et protéger les pêcheurs, RTE, Enedis et la Fédération de la pêche ont convenu d'un partenariat et d'actions concrètes pour réduire les risques. Des panneaux de prévention « Electricité Prudence » ont été implantés aux abords de zones de pêche. L’application gratuite « Ligne Alerte » permet aussi aux pêcheurs d’être alertés de la présence d’une ligne électrique à proximité.

"Le matériel utilisé pouvant être conducteur, _les cannes à pêche ainsi que leurs fils, manipulés près des lignes électriques, exposent les pêcheurs à des risques_. Les gestes et mouvements effectués, générant de grandes amplitudes à proximité d’une ligne électrique, peuvent suffire à provoquer un arc électrique, appelé amorçage, et impliquer des risques sévères d’électrocution" explique Enedis et RTE dans un communiqué.