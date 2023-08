Cannes : dans la foule venue pour le concert de Lomepal, le rappeur accusé de viol, la mobilisation discrète

Accusé de viol, le rappeur Lomepal s'est produit aux Plages électroniques de Cannes ce dimanche soir. Malgré la polémique, le concert s'est déroulé sans interruption, devant un public venu nombreux. Des membres d'associations féministes, militants et militantes, ont pu marquer leur désaccord avec des huées au début du concert, des messages discrets, ou en boycottant la prestation. Quelques jours plus tôt, une enquête préliminaire pour viol le visant a été révélée.

"Lomepal, un violeur au festival ?"

Alors que sur les réseaux sociaux, de nombreux fans annoncent vendre leur place pour la prochaine tournée de Lomepal, ce dimanche, le concert cannois s'est déroulé presque normalement. Les membres du Planning Familial du collectif Nous Toutes des Alpes-Maritimes ont quitté leur stand au début du concert, y laissant des messages comme "On se lève et on se casse", pour aller huer le rappeur à son arrivée.

La veille, les militantes avaient apporté un panneau "Lomepal, un violeur au festival?", mais ont vite été délogées par les forces de l'ordre, pour motif de "trouble à l'ordre public", selon les associations.

Dans la foule, de nombreux festivaliers n'étaient pas au courant de l'enquête : "de quelle polémique vous parlez?", ou n'y sont pas sensibles, comme Juliette qui considère que "c'est compliqué, car des fans peuvent l'accuser à tort, il se défend."

D'autres festivaliers, opposés à la venue de Lomepal, ont crié "violeur" dans la foule. Jeanne, elle, a préféré ne pas venir : "Je l'écoutais beaucoup, mais je ne le ferai plus. On arrête de séparer l'homme de l'artiste, il y a des femmes qui souffrent et il faut les soutenir. Les organisateurs s'engageaient à faire attention au respect, et là ils le laissent venir, personne ne fait rien."

Samedi, les organisateurs du festival ont annoncé le maintien de son concert , mettant en avant des "engagements contractuelles", affirmant ne pas rester indifférents face aux accusations pesant sur le rappeur, et s'engager "pour le respect et la dignité de toutes et tous". Une décision à laquelle s'opposent le Planning Familial 06, et le collectif Nous Toutes .

Les militantes demandent la mise en place d'un protocole pour que les organisateurs d'évènement festifs puissent rompre un contrat en urgence , dès que des accusations pour violences sexistes et sexuelles sont médiatisées au sujet d'un artiste, tant que la justice ne s’est pas prononcée.

Ce dimanche, la soirée n'a pas été "sold out" comme la veille et les 20.000 entrées vendues. Les organisateurs espéraient cette année 56.000 entrées, sur les trois jours de festival, qui ont vu passer 80 artistes.