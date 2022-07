Inauguration d'une aire d'accueil pour les gens du voyage à Cannes-La Bocca

Une aire d'accueil à destination des gens du voyage vient d'être inauguré à Cannes-La Bocca. Elle est disponible dès maintenant et peut accueillir jusqu'à 25 caravanes.

C'est une obligation d'en avoir une pour chaque commune de plus de 5000 habitants. Une aire d'accueil des gens du voyage. Justement, la première du genre vient d'être inaugurée à Cannes-La Bocca. Elle se situe au bord de la sortie 41 de l'autoroute A8.

Disponible dès maintenant, ce terrain peut accueillir jusqu'à 25 caravanes. Il est relié à l'eau potable, à l'électricité et dispose de quatre bennes de collecte des déchets.

Une aire d'accueil trop petite ?

Cette zone d'accueil des gens du voyage comprenant 25 places, est-elle assez grande ? Le 9 juillet dernier, 100 caravanes environ se sont installés au Plan-de-Grasse. Même problème au domaine d'Argeville, à Mougins, le 3 juillet.

"Si quelqu'un a la solution pour me dire comment accueillir des centaines de caravanes sur la ville de Cannes où de nombreuses zones sont inondables et où le coût du foncier est très important, je suis preneur, lâche le maire de Cannes, David Lisnard. Il faut arrêter la démagogie et la facilité, aujourd'hui nous faisons un effort considérable".