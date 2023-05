Cannes : le crématorium fait peau neuve. Un four mobile est installé le temps des travaux

Il n' y a que 2 crématoriums dans le département à Nice et à Cannes alors que les demandes sont de plus en plus nombreuses. La Mairie de Cannes lance des travaux à partir de juin 2023 pour remplacer les deux fours du crématorium communal.

ⓘ Publicité

Près de 3 millions d'euros vont être investis. Les deux premiers fours, respectivement installés en 1993 et 1995, sont devenus obsolètes. Par ailleurs, ils ne disposent que d’une ligne de filtration pour deux fours et sont donc dépendants l’un de l’autre.

Le but de ces travaux

Avec ces travaux, les deux fours seront dotés d’une ligne de filtration individualisée pour traiter les fumées et pourront fonctionner de façon indépendante. La mise en service des deux nouvelles installations est prévue fin 2023 et début 2024.

En attendant un four mobile est installé

Le temps des travaux et afin d’assurer une continuité du service public, un four mobile d’appoint sera loué et permettra ainsi de conserver trois équipements en fonction. L'objectif est de ne pas impacter le rythme des crémations en forte augmentation depuis 2021. David Lisnard, le maire de Cannes explique qu'il "souhaite éviter aux familles endeuillées des semaines douloureuses d’attente. Le respect des morts est avant tout un marqueur d’humanité. Il n’y a pas de civilisation digne de ce nom qui n’entretienne pas le devoir de mémoire et n’organise pas de façon digne les funérailles. »