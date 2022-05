Cannes : "Même des grandes marques qui n'ont aucun rapport avec le cinéma sont là pour faire leur promo"

Cédric Biscay est le patron de Shibuya Production, société monégasque spécialisée dans les jeux vidéo, les mangas, les films d'animation. Elle travaille en ce moment sur un projet avec l'astronaute Thomas Pesquet. Cédric Biscay nous parle de ce secteur très porteur.

D'abord expliquez-nous pourquoi avoir fait venir Thomas Pesquet ?

Nous, à la base, nous sommes des grands enfants et on est des fans. À partir du moment ou on a su qu'il y avait Top Gun avec Tom Cruise à Cannes, on a tout de suite pensé à inviter Thomas Pesquet. C'est un cheminement assez normal pour nous finalement. Evidemment il n'est pas venu que pour ça.

Quel est votre projet avec Thomas Pesquet ?

Je vous laisse deviner. On discute de beaucoup de choses avec Thomas Pesquet. Il n'est pas venu que pour monter les marches, mais il faut quand même garder quelques surprises pour l'avenir.

Combien de personnes travaillent avec vous ?

On n'est pas nombreux. On est cinq personnes à Monaco et on a quelques personnes au Japon. On fait tout ça avec une équipe très réduite et des grandes idées. En terme de projets, nos jeux vidéo, nos dessins animés, nos documentaires ou nos mangas sont tous à vocation internationale et on sort nos jeux vidéo, par exemple, dans quasiment tous les pays.

Pourquoi venir au Festival de Cannes ?

Pour rencontrer des professionnels, échanger évidemment sur le jeu, sur le milieu du manga, toutes les propriétés intellectuelles pour éventuellement les adapter en longs métrages. Le Festival de Cannes est connu pour prioritairement être présent pour les films, les longs métrages mais évidemment, les acteurs professionnels des autres catégories sont également présents et ça permet de rencontrer tout le monde. Même des grandes marques qui n'ont aucun rapport forcément avec le cinéma sont là pour faire leur promo. Tout simplement parce qu'il y a les plus grandes célébrités du monde qui sont là au même moment et au même endroit."