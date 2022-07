Cannes renforce sa présence policière face à l'afflux de touristes

Le maire de Cannes ne lâche pas le morceau aussi facilement. Dans un communiqué envoyé aux rédactions, la ville explique renforcer "les effectifs et les moyens de la police municipale pour la saison estivale". Mais dans ce même communiqué, la collectivité rappelle, entre deux lignes, que la sécurité de la population est une "mission régalienne du ressort de l'Etat". Comprenez, la police nationale n'est pas assez nombreuse pour faire le boulot correctement, alors nous nous y substituons. Pour ce faire, Cannes à compter de cette semaine met sur le terrain quotidiennement 23 agents en VTT pour surveiller principalement le littoral, 7 postes de secours et 12 agents supplémentaires chaque nuit. Une réorganisation qui doit permettre une meilleure surveillance de la commune face à l'afflux de visiteurs et de vacanciers qui commencent à arriver en ce début juillet.