Canoë-Kayak: La Haie Traversaine accueillera les championnats de France de vitesse en juillet !

La Haie-Traversaine, France

A l'origine c'est le futur site olympique de Vaires sur Marne qui devait accueillir ces championnats de France de vitesse mais le site ne sera pas prêt. Du coup la Fédération Française s'est tourné vers la Mayenne et sa toute nouvelle base de La Haie-Traversaine sur 140 hectares. Banco ont dit les responsables mayennais prévenus seulement au mois de mars.

Du 11 au 14 juillet ce sont donc 110 clubs et 1200 athlètes, des minimes aux vétérans, valides et handicapés, qui vont investir le site pendant quatre jours soit 2000 bateaux...et 550 courses sur 200 et 500 mètres.

Les athlètes mayennais vont avoir l'occasion de briller sur leurs terres.

Les médaillés potentiels: Lou Boinard et Orane Avry (CK Laval), en K2 junior, 23 médailles à des championnats de France à elles deux, mais aussi Mathis Boivin (le mayennais de Bouchemaine) ou encore Myriam Clavreul en paracanoë, déjà récompensée à douze reprises lors de championnats de France.