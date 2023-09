Canohès: Une mère appelle à l'aide pour une meilleure prise en charge de sa fille atteinte d'autisme sévère

Presque 10 ans maintenant que Fanny Thierry vit avec les crises sévères et répétées de Solane, sa benjamine atteinte d'un autisme sévère. Depuis un an la situation empire, et les week-end avec sa fille, quand celle-ci quitte l'IME du Soler où elle réside le reste de la semaine, virent rapidement au cauchemar.

"Dans la maison ce n'est pas adapté, on ne doit s'occuper que d'elle en permanence... Ce sont des insultes, elle est très violente avec son frère et sa soeur, moi aussi je reçois des coups de poing dans le visage. Elle est dangereuse pour elle et pour les autres."

Fanny est à bout, épuisée par les crises répétées de sa fille qui a aussi de plus en plus de mal à côtoyer les autres enfants de l'IME. Alors elle a entamé les démarches pour que Solane soit placée dans un établissement qui ouvre 365 jours par an... Ce type de lieu est rare en France, mais la mère de la jeune fille a trouvé une place dans une structure parisienne. Problème: pour l'instant le dossier de Solane reste dans les Pyrénées-Orientales, et les réunions entre partenaires pour déplacer l'enfant ne donnent pas de résultat. Elle accuse l'ARS de bloquer le dossier.

Fanny lance un appel à l'aide : "Il y a plein de fois où je craque. J'en peux plus en fait. Je tient je tiens je tiens, mais jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Je leur ai dit (les institutions, ndlr) que j'avais très peur qu'il se passe un drame avec moi et Solane car elle se met tout le temps en danger. On a vécu des choses invivables."

De son côté l'Agence régionale de santé dément tout blocage. Selon Guillaume Dubois, le délégué départemental, beaucoup a été fait pour répondre à la détresse des parents de Solane. L'ARS a ainsi financé un séjour de l'enfant dans une structure de l'Hérault pendant un mois cet été, pour soulager la famille. Et depuis la rentrée scolaire, de nouveaux crédits ont été alloués à l'IME du Soler pour améliorer l'encadrement de Solane.

"On a reçu plusieurs fois cette famille, on essaye d'être dans l'efficacité, explique Guillaume Dubois*. C'est un collectif de partenaires qui doit trouver des solutions pour ce type de situation."*

Selon l'ARS, plusieurs lieux ouverts toute l'année ont déjà été contactés dans la région, mais le transfert de Solane à Paris dépend de la Maison départementale des personnes handicapées et de l'ARS d'Ile-de-France. Une nouvelle réunion doit se tenir prochainement entre les différents acteurs de la vie de la jeune autiste de 10 ans.