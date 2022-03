Cantal : les centres de vaccination déménagent

Plus de 8 Cantaliens sur 10 ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid, alors le département réduit la vaccination. Les centres changent d'emplacement.

Le Cantal adapte son offre vaccinale contre le covid aux besoins. Plus de 126.000 habitants ont reçu au moins une dose de vaccin, ce qui représente plus de 88% de la population. Les centres de vaccination déménagent donc dans les centres hospitaliers.

Voici où vous faire vacciner dans le Cantal, dès ce mardi :

Saint-Flour : le centre de vaccination est transféré au Centre Hospitalier (2 rue du Dr Mallet)

le centre de vaccination est transféré au Centre Hospitalier (2 rue du Dr Mallet) Mauriac : le centre de vaccination est transféré au Centre Hospitalier (25 avenue Fernand Talandier)

le centre de vaccination est transféré au Centre Hospitalier (25 avenue Fernand Talandier) Aurillac : le centre de vaccination est transféré au Centre Hospitalier Henri Mondor (50 avenue de la République)

A Aurillac, le centre de vaccination proposera le nouveau vaccin Nuvaxovid de Novavax pour les plus de 18 ans, en plus des vaccins Pfizer et Moderna.

Vous pouvez toujours prendre rendez-vous en ligne, sur le site de Doctolib.