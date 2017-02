Cantal : Saint-Flour lance un appel au secours cathodique !

L'arrondissement de la sous-préfecture cantalienne subit des problèmes de réception de chaines de télévisions depuis la fin de la semaine dernière. Si vous faites partie des victimes, vous n'avez qu'un geste à faire, composez le 0.970.818.818.

La commune de Saint-Flour et ses environs lance un appel au secours cathodique ! Le mot de jeu ne fait pas vraiment sourire les principaux intéressés. Depuis la fin de la semaine dernière, des difficultés ont été signalées aux élus concernant la réception de certaines chaines ou de la totalité des chaines de télévision.

Un problème qui ne concerne qui ceux qui doivent passer par des râteaux (ceux qui possèdent une box internet ne sont pas impactés) et ils sont nombreux dans ce cas, puisque beaucoup de téléviseurs sont reliés directement au réseau hertzien à cause du manque de débit dans ce secteur dans du Cantal.

Une seule solution, composez le 0.970.818.818

Impossible pour l'heure d'en mesurer l'ampleur. Et pour cause, les doléances à soumettre à l'Agence Nationale Des Fréquences (ANFR), qui sert d'intermédiaire entre les usagers et les opérateurs, ne peuvent être qu'individuelles. Le maire de Saint-Flour, Pierre Jarlier, lui-même alerté par des collègues de l'arrondissement, en a fait l'amère expérience. La seule option pour signaler le problème est de composer vous-même le 0.970.818.818

Une interférence entre deux antennes relais ou l'installation récente d'une antenne 4G d'une opérateur de téléphonie sont les deux hypothèses prudemment avancées pour expliquer le bug. Avec ou sans télévision, le meilleur conseil à vous donner pour être informé en permanence : vous vous calez sur la fréquence 101.1 à Saint-Flour et vous écoutez France Bleu Pays d'Auvergne... Sans râteau.