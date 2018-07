Riom-ès-Montagnes, France

Une belle récompense ! Voilà comment Laurent Festas décrit cette médaille qu'il va recevoir pour son engagement en faveur de l'Europe. Le directeur de l'association Euroculture en Pays Gentiane est un fervent défenseur de l'union européenne et de ses valeurs d'échanges.

Des rencontres européennes destinées aux jeunes

Avec une bande de copains, Laurent Festas a créé l'association en 2001, après avoir lui-même participé à beaucoup de projets avec des pays étrangers. Aujourd'hui, il fait venir en Haute-Auvergne des artistes du monde entier.

Ce fils d'une Britannique et d'un Auvergnat organise également des rencontres européennes destinées aux jeunes de 18 à 30 ans. "Cette année, 125 jeunes de quinze pays différents viennent se rencontrer pendant trois semaines, explique Laurent Festas. Les thèmes sont les réfugiés et la laïcité, la place du religieux dans l'espace public". Et tout ça, avec du théâtre et de la danse.

Un engagement fort pour une Europe unie

Pour Laurent Festas, il est urgent d'agir pour défendre une certaine vision de l'Europe. "Si on veut garder la force et la cohésion de l'Europe, il faut absolument agir, souligne l'Auvergnat. L'Europe, c'est nous qui pouvons la faire évoluer."'

Partout, on voit des régimes de plus en plus autoritaires qui se développent. Il faut agir." - Laurent Festas

Karine Gloanec Maurin, députée européenne PS de la circonscription Massif central-Centre, était ce mercredi dans le Cantal et le Puy de Dôme. Sa visite était orientée autour des échanges entre les pays européens. Et dans ce cadre, elle a rencontré l'Auvergnat Laurent Festas.

Pour l'élue européenne, c'est important de mettre en valeur ces initiatives locales. "Bien souvent, on parle de l'Europe en termes de contraintes, remarque Karine Gloanec Maurin. On parle peu des sujets positifs et de la manière dont elle accompagne aussi le développement territorial."

Laurent Festas recevra sa médaille de citoyen européen le 26 septembre prochain.