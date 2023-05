Cantine en Dordogne : les élèves du collège Clos Chassaing de Périgueux mangent désormais bio et local

Ce midi, c'est poulet "potatoes" à la cantine de clos-chassaing, les pommes de terre sont arrivées entières de Dordogne. Elles ont été coupées et assaisonnées ici dans les cuisines du collège. Depuis septembre dernier, le collège de la principale Mickaëla Chamlong est passé au 100% bio, local et fait maison.

Les collégiens ne sont pas forcément sensibles à l'argument bio, "c'est bien le bio, mais je ne pense pas que ça nous change quelque chose. Des fois, c'est bon, des fois ce n'est pas bon". Arthur est en sixième, critique redoutable, il observe quand même changement au fil des mois dans son assiette "ce n'est pas Philippe Etchebest. Sur les desserts, on est en baisse, c'est fromage ou fruit, moi, j'aimerais Pana Cotta ou tiramisu, mais c'est quand même meilleur, ils cuisinent mieux les légumes".

Un approvisionnement à 20 km à la ronde

Les élèves n'imaginent pas que dans les cuisines, c'est un casse-tête pour le chef Guillaume Szewczky et son équipe pour préparer les menus pour les plus de 410 élèves chaque midi. "Si vous mettez de la betterave coupée en dés avec de la vinaigrette, les élèves disent je n'aime pas, si vous la préparez, comme un petit smoothie, ils vont au moins essayer de goûter".

Dans la cuisine, l'équipe travaille uniquement des produits de saison. Tous les produits arrivent de Dordogne ou presque, "on se rend compte qu'à 15 ou 20 kilomètres autour de chaque collège, on trouve tout ce qu'il faut, de la viande, des légumes, on ne fait venir de l'extérieur que les fruits exotiques", explique Germinal Peiro, le président du conseil départemental qui veut passer les 35 collèges au 100% bio d'ici à la fin de son mandat.

Le chef Guillaume Szewczky est arrivé à la rentrée de septembre et pour passer au 100% bio et local, il a changé ses méthodes de travail, "les produits arrivent bruts et cela prend plus de temps à préparer". Il donne l'exemple des poivrons, "quand ils arrivent surgelés, il y a juste à les mettre dans le four. Quand ils sont entiers, il faut enlever les pépins, les couper en lanière à la main, oui cela prend plus de temps".

Il est obligé de prévoir les menus deux semaines à l'avance avec son équipe pour anticiper les commande à la plateforme mise en place par le département "manger bio". Tous les menus sont validés par la diététicienne du département.

1,79 euro le repas

Clarisse Pelois est la gestionnaire du collège, elle gère les budgets pour la cantine. "Je vois les chiffres baisser", ils sont passés de 55 kilos de déchets par service, à, entre 8 et 13 kilos de déchets aujourd'hui. Ce qui reste part au compost.

Le prix du repas a, lui aussi, baissé. Il était à 2,20 euros, il est désormais à 1,79 euro, mais ce prix va augmenter, car tous les prix augmentent, "le chef s'arrache les cheveux et il n'en a plus beaucoup pour composer les menus. On va augmenter les prix un peu, on n'a pas le choix". Le chef de la cuisine confirme, "le beurre, la crème, le lait, la farine, tous les prix ont augmenté entre 10 et 20%".

16 collèges au 100% bio d'ici à la fin de l'année

En Dordogne, le département gère les 35 collèges publics. Actuellement, neuf sont passés au 100% bio, local et fait-maison et sept doivent les rejoindre d'ici à la fin de l'année : Brantôme, La Coquille, Lalinde, Le Bugue, Montignac, Jacques Prévert à Bergerac et Saint Astier.