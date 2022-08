Cantines : le prix du menu n'augmentera pas dans les lycées de la région Centre-Val-de-Loire cette année

Face à l'augmentation des prix des denrées et des matières premières, les collectivités doivent s'organiser. Certaines choisissent d'augmenter les tarifs, d'autres mettent la main à la poche pour garantir un prix fixe, c'est le qu'a choisi la région Centre-Val de Loire pour ses lycées.

C'est l'une des questions de la rentrée : la facture sera-t-elle plus salée pour le menu de la cantine scolaire ? Confrontés à la hausse des prix des denrées alimentaires, les fournisseurs ont augmenté leurs prix entre 5 et 10%. Ils demandent aux collectivités d'augmenter le prix du menu.

Dans les lycées de la région Centre-Val-de-Loire, le tarif du menu ne changera pas à la rentrée. "Même si c'est très difficile financièrement, la Région a mis la main au portefeuille, indique François Bonneau, le président de la Région, lors d'une visite dans un lycée de Châteauroux, ce vendredi 26 août. On a tenu compte du fait que les prix des denrées augmentent".

Pas d'augmentation pour l'année 2022-2023

"On fait en sorte sur cette année 2022 que les familles ne connaissent pas à la rentrée du prix du ticket, poursuit-il. Nous prenons une part de cette inflation de manière à ce que les familles ne soient pas trop impactées dans leur pouvoir d'achat". Le Conseil régional ne précise pas le montant de la somme débloquée, mais explique que pour un prix moyen de 8 euros par repas, la part de la collectivité est aujourd'hui de 3,8 euros. Elle va augmenter cette année pour prendre en charge le coût de l'inflation.

"La réflexion se poursuit pour 2023 : est-ce qu'on pourra tout couvrir ? Je n'en sais rien, admet François Bonneau. Mais pour cette année, ça ne bouge pas".

à lire aussi Cantines scolaires : on vous dit si vous allez payer plus cher à la rentrée dans l'Indre et le Cher

Dans les écoles, la situation est plus variable. La hausse des prix des denrées alimentaires est un vrai coup dur pour le budget des communes. Certaines n'ont pas d'autres choix que d'augmenter de quelques centimes le prix du menu, d'autres mettent la main à la poche et conservent le même tarif que l'année précédente. D'autres mettent la main à la poche et conservent le même tarif que l'année précédente. Pour les lycées, ce sont les départements qui décident.