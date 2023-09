Cantines scolaires à Orléans : la majorité vote le maintien des pénalités financières en cas d'absence

C'était l'un des points sensibles examinés ce lundi soir au Conseil Municipal d'Orléans : la révision du nouveau réglement des cantines scolaires. Adopté en mai dernier à l'unanimité, il soulève depuis la fin juin la gronde dans les écoles. Plusieurs associations avaient d'ailleurs appelé les parents à se mobiliser ce lundi soir devant la mairie.

" On ne veut pas pénaliser les familles mais les responsabiliser"

Au départ, ce réglement prévoyait une pénalité de 5 euros pour toute absence non justifiée à la cantine et/ou à la garderie. Finalement, la ville propose d'assouplir un peu les règles. La pénalité pour la cantine ne tombera qu'à partir de la 3ème absence et elle ne sera pas cumulative avec les autres services comme le périscolaire. "On ne veut pas pénaliser les familles mais les responsabiliser" a expliqué le maire, Serge Grouard "on gâche près de 200 repas par jour, c'est irrecevable à l'heure où des associations comme les Restos du Coeur sont dans le besoin ".

Le maire, qui reconnait un manque de concertation avec les associations de parents d'élèves, se veut pragmatique. "Evidemment que si votre enfant tombe malade dans la nuit, vous ne pouvez pas le prévoir 5 jours à l'avance. Mais, moi je vise plutôt ceux qui n'ont pas d'esprit civique et qui abusent du système " Selon le maire, le gâchis alimentaire dans les cantines et les factures impayées** coûtent au total près de 400.000 euros chaque année à la ville.

Une concertation lancée auprès des parents d'élèves

Dans l'opposition, l'élu socialiste Baptiste Chapuis a lui proposé une suspension du nouveau réglement, le temps d'aborder toutes les questions et notamment la notion de justificatif. "Avec la pénurie de médécins sur Orléans, vous n'allez pas demander un certificat médical. Mais, alors ce sera quoi ? un mot des parents, de l'instituteur?". Baptiste Chapuis pointe également du doigt les défaillances du " portail familles" où les parents doivent alerter de la future absence de leur enfant. "Mais, suspendre ces nouvelles règles, ce serait créer d'autres problèmes dans les services qui ont travaillé dessus tout l'été" rétorque Serge Grouard. Le maire propose en revanche d'ouvrir une concertation avec les parents. "On va se donner un peu de temps pour faire le bilan de ce règlement, d'ici le conseil municipal de janvier et on sera ouvert à toutes les propositions." Au final, le nouveau réglèment a été adopté par les élus de la majorité, l'opposition elle a voté contre et on a compté également quatre abstentions.

Un nouveau réglèment qui fait débat à Orléans © Maxppp - Valéirie Vrel

"Leur règlement ne tiendra pas devant un tribunal"

Pour Xavier Girard, qui organise la fronde des parents depuis quelques semaines, la mairie est "trop gourmande et elle n'a pas saisi cette colère qui monte. Leur réglement ne tiendra pas devant un tribunal et on obtiendra gain de cause."

Une grande réunion est d'ores et déjà prévue ce mardi avec tous les parents d'élèves mobilisés et un rendez-vous a également été pris devant le médiateur. Pour ce père de famille, ce bras de fer risque d'en appeler d'autres. " Il y a d'autres inquiétudes. Par exemple, les délais d'inscription pour les centres aérés et les réponses au dernier moment de la ville. Plus globalement, on s'inquiète sur l'accès aux services de la mairie."