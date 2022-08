La hausse de nombreux aliments et du coût des énergies entraîne aussi une augmentation de la facture dans les cantines scolaires. À une semaine de la rentrée, la situation est très variable selon le niveau, les communes et même les départements. On fait le point en Berry.

Cantines scolaires : on vous dit si vous allez plus cher à la rentrée dans l'Indre et le Cher

C'est une mauvaise nouvelle qui se rajoute avant la rentrée scolaire. Préparer les repas dans les cantines scolaires coûte de plus en plus cher. Rien de surprenant avec l'inflation galopante en France : les fournisseurs ont augmenté leurs prix entre 5 et 10%. Mais l'impact sur le porte-monnaie des familles berrichonnes ne sera pas le même. En fonction du niveau, en fonction des communes, en fonction des politiques départementales, les situations sont très différentes. France Bleu Berry vous aide à y voir plus clair dans l'Indre et le Cher.

Des politiques différentes selon les départements

Ce sont les départements qui gèrent les collèges. Les cantines scolaires font partie de leur champ de compétences. Et en la matière, deux décisions différentes ont été prises.

Il n'y a pas de hausse des prix pour les collégiens dans l'Indre . Le Conseil départemental a débloqué 65 000 euros de plus au mois d'avril. Cela permet aux collèges de poursuivre la cantine scolaire sans impact sur les tarifs. C'est un choix délibéré pour ne pas peser sur le budget de nombreuses familles en difficultés financières.

. Le Conseil départemental a débloqué 65 000 euros de plus au mois d'avril. Cela permet aux collèges de poursuivre la cantine scolaire sans impact sur les tarifs. C'est un choix délibéré pour ne pas peser sur le budget de nombreuses familles en difficultés financières. Le prix des repas va augmenter de 15 centimes dans les collèges du Cher. C'est une première depuis 2016, date depuis laquelle les tarifs n'avaient pas bougé. Le Conseil départemental explique cependant que le barème des bourses va évoluer afin que cette hausse ne soit pas ressentie par les enfants de familles précaires.

Les communes font des choix variés pour leurs écoles

Du côté des écoles, c'est aux communes de prendre une décision. La hausse des coûts est un réel coup dur pour les villes et villages aux budgets déjà très serrés. Voilà pourquoi certaines n'ont pas d'autres choix que d'augmenter les tarifs. À Levet, commune de 1500 habitants dans le Cher, les prix vont augmenter de 30 centimes cette année et 30 centimes de plus l'année suivante.

À Bourges, aucune décision n'a été prise. Le maire Yann Galut explique que le sujet va être abordé dans les tous prochains jours. Enfin, dans des villes comme Châteauroux, les tarifs de la cantine sont fixés pour l'année civile. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de hausse d'ici le 1er janvier 2023.