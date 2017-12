Cap Corse : une antenne des Restos du Cœur va ouvrir à Luri

Les Restos du Cœur vont ouvrir une antenne dans le Cap Corse. C'est sur la commune de Luri qu'un centre de distribution de repas et de denrées alimentaires va être inauguré le 17 décembre. C'est une première dans la micro-région.

Pour faire face à une demande croissante de la population, les Restos du Cœur de Haute-Corse ont annoncé l'ouverture le 17 décembre d'un nouvel espace d'accueil et de distribution d'aides alimentaires. Preuve que l'association s'implante un peu plus dans le milieu rural, c'est à Luri, dans le Cap Corse, que cette antenne verra le jour.

Les Restos du Cœur auront besoin d'une quinzaine de bénévoles pour assurer le fonctionnement de la structure. Environ 200 personnes devraient y être accueillies en tant que bénéficiaires.

"C'est un signe que la précarité et la pauvreté sont de plus en plus prégnantes dans notre micro-région, observe Dominique Cervoni, le maire de Luri. Nous savions qu'une partie de notre population était réellement dans le besoin, mais pas à ce point. Incontestablement, il y a donc une progression de la misère et des difficultés, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines. Il y a vraiment de quoi s'interroger. Mais en attendant, ici, tout le monde s'organise. On accueille volontiers cette structure des Restos du Cœur. La commune a d'ailleurs mis à disposition un local gratuitement. Et dans le village, des bénévoles commencent à se manifester."

En Haute-Corse, 140 bénévoles sont déjà impliqués auprès des plus démunis. A l'occasion de la précédente campagne hivernale des Restos du Cœur, un peu plus de 4.000 personnes avaient pu bénéficier d'une aide alimentaire dans l'île.