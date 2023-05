Cap-Ferret : en attendant l'arrivée officielle des MNS des bénévoles du sauvetage côtier surveillent la plage

Avant l'arrivée officielle des MNS le 10 juin prochain, une poignée de membres du club local de sauvetage côtier de Lège-Cap-Ferret ont mis en place un dispositif de surveillance bénévole plage du Grand Crohot pendant les weekends et les jours fériés.

ⓘ Publicité

Le club sportif a signé une convention avec la mairie de Lège-Cap-Ferret. Les sauveteurs font de la prévention et peuvent intervenir pour éviter une noyade.

La plage n'est pas officiellement surveillée. Il n'y a pas de drapeaux ni de poste de secours mais ces bénévoles, qui sont généralement MNS pendant la saison, vérifient que les baigneurs ne sont pas en danger.

On fait de la prévention et si nécessaire on peut intervenir dans l'eau. On a une radio pour joindre les services de secours et l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 33 - Mathieu Nanceau, cadre du club de sauvetage côtier de Lège-Cap-Ferret.

Le dispositif est unique en France mais d'autres communes comme Lacanau pourrait prochainement le mettre en place.

loading