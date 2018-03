Lège-Cap-Ferret, France

C'est une conséquence probable des vagues de submersion qui ont frappé le Bassin d'Arcachon ce vendredi matin. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie qui a ravagé le petit port ostréicole de Claouey. Six cabanes mitoyennes sont parties en fumée. Ces cabanes appartiennent à la commune et le maire de Lège-Cap-Ferret a promis de faire tout son possible pour qu'elles soient reconstruites le plus vite possible.

Nous allons très vite déposer des permis de construire. On va reconstruire à l'identique mais je m'inquiète des lenteurs liées aux assurances.

- Michel Sammarcelli, maire de Lège-Cap-Ferret

Les cabanes ostréicoles de Claouey sont classées au patrimoine et sont des lieux touristiques très prisés dont la fameuse cabane "Chez Edouard" qui draine des milliers de clients tous les ans. Aujourd'hui cinq ostréiculteurs, un pêcheur et une vingtaine de salariés n'ont plus d'outil de travail. "Nous examinerons les dossiers au cas par cas" indique le maire. Certains ostréiculteurs sont déjà bien endettés et pourraient bénéficier de l'aide sociale de la commune. "L'ostréiculture c'est l'âme de la Presqu'île", pointe Michel Sammarcelli, "cet incendie c'est un coup dur".

Michel Sammarcelli, maire de Lège-Cap-Ferret Copier

De l'autre côté du Bassin sur le port de la Hume à Gujan-Mestras, deux cabanes ostréicoles sont également parties en fumée, à la suite sans doute d'un court-circuit similaire.