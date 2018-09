Capbreton, France

Il y avait la sardine qui bouchait le port de Marseille. A Capbreton, il y a le sable qui bloque le port. Et surtout qui, parfois, à marée basse, empêche la vedette de la SNSM, les sauveteurs en mer de pouvoir intervenir. Car on parle beaucoup du lac d'Hossegor mais le port de Capbreton lui aussi s'ensable depuis des années. Or depuis quelques mois, la situation s'est aggravée. A marée basse, à partir d'un coefficient de marée de 80, le bateau des secours en mer peut rester bloqué au port.

Des temps d'intervention rallongés

"Il est arrivé une fois ou deux qu'on soit retardé sur le départ d'une intervention faute d'eau suffisante dans le port de Capbreton", souligne Patrick Muzellec le président de la station SNSM. Si cela fait des années que le sable s'accumule dans le port, puisque de mémoire de patron pêcheur le dernier dragage daterait d'une quinzaine d'années, la situation est rendue aujourd'hui plus difficile par un banc de sable qui s'est formé à l'entrée du port. Juste devant l'emplacement de la vedette de la SNSM. "On est inquiet parce que si on en arrive à l’extrême où on ne peut pas sortir régulièrement, derrière, ce sont des gens en mer qui vont en pâtir."

Si mon bateau a une avarie et que la SNSM est bloquée, je coule !", un plaisancier

C'est arrivé au mois d’août dernier. Un bateau de plaisance a eu une voie d'eau au large du port de Capbreton. Problème, la marée est basse et le bateau de la SNSM ne peux pas sortir du port. Alors les sauveteurs en mer ont d'abord envoyé leur Jet Ski. Ils ont attendu vingt minutes que la marée monte et le Nicolas II, la vedette de sauvetage, a enfin pu sortir porter assistance. Une aventure qui "aurait pu m'arriver" se dit ce plaisancier, Philippe, dont le bateau est amarré au port de Capbreton depuis 10 ans. "Je n'y avait pas pensé mais si mon bateau a une avarie et que la SNSM est bloquée, je coule. Surtout qu'on croise beaucoup de tronc d'arbre ... "

Les patrons pêcheur en colère

Si le plaisancier est inquiet, le pêcheur professionnel de Capbreton, lui, est en colère. Car les bateaux de pêche, eux aussi parfois, ne peuvent pas sortir pour travailler. Mais quand ils sont en mer et s'ils ont un problème et que le SNSM est bloquée : "un jour, il y aura un drame ! " lance avec fureur un patron de pêche qui préfère rester anonyme. Même son de cloche pour Christophe Flochlay, autre patron pêcheur : "C'est eux qui viennent nous sauver si on a un soucis. Si c'est marrée basse, ils ne passent pas. Dans un port de pêche c'est lamentable"

Dans un port de pêche c'est lamentable", Christophe Flochlay, patron pêcheur

Il y aura toujours des secours

La SNSM se veut rassurante. Il y aura toujours quelqu'un pour porter assistance aux bateaux en difficulté. Mais ça prendra plus de temps confirme Patrick Muzelec, le président de la SNSM de Capbreton : "Si nous ne pouvons pas sortir, vraiment dans un cas extrême, il y a toujours d'autres canots qui peuvent sortir. Ce serait Bayonne qui serait déclenché. Il y a aussi les hélicoptères, on a vraiment d'autres moyens pour palier le fait que nous, on ne sorte pas, ou qu'on sorte un peu plus tard". Sauf que quand c'est la SNSM de Bayonne qui intervient, il faut une demi-heure de plus aux sauveteurs pour arriver sur zone.

Etude sur le prochain dragage en cours

La SNSM et les patrons pêcheur demandent un dragage du port rapide. Les études sont en cours explique la MACS, la communauté de commune Maremne Adour Cote Sud qui est désormais en charge du port. Une fois les analyses terminées, une réunion est prévue courant octobre pour présenter le projet et les différents techniques possibles aux usagers.