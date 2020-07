Ce mercredi, Malo, petit Capbretonnais de 7 ans, se promène avec sa mère et sa sœur à vélo sur les pistes cyclables de la ville. Il va percuter par accident une dame. L'enfant culpabilise et cherche à retrouver cette femme pour lui offrir un dessin.

Capbreton : Malo, 7 ans, percute une cycliste et voudrait la retrouver pour lui faire un dessin

Malo en premier plan avec sa mère et sa soeur sur les lieux de l'accident.

La jolie histoire du jour n'avait pas très bien commencé. Ce mercredi, Malo, petit Capbretonnais de 7 ans, se promène avec sa mère et sa sœur à vélo sur les pistes cyclables de la ville. Il est sur son petit vélo bleu et vert, casque blanc sur la tête, avec sa mère Solenne et sa sœur.

À une intersection, en face de la boulangerie Louis et Madeleine de Capbreton, une dame d'une cinquantaine d'année selon la mère, arrive en face, elle aussi à vélo. La dame et le petit garçon se percutent. Le choc est violent, puisque la cycliste bascule au dessus de l'enfant et se blesse au visage dans sa chute. L'enfant n'a rien.

Un appel lancé sur Facebook

La petite famille vient auprès de la dame, qui était accompagnée d'une amie infirmière. La dame va rester une dizaine de minute au sol puis se relever pour repartir par ses propres moyens. Dans la confusion, la mère de Malo oublie de demander ses coordonnées. Une fois rentré chez lui, le jeune Malo s'inquiète et culpabilise. C'est pourquoi la mère, Solenne, a lancé un appel sur Facebook pour retrouver cette dame, pour prendre des nouvelles et permettre à Malo de faire un dessin pour s'excuser.

Si cette cycliste, ou quelqu'un la connaissant, voit cet article, contactez France Bleu Gascogne, nous vous transmettrons les coordonnées de la mère du petit Malo.