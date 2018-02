10 jours après la disparition en mer du PDG de Quiksilver au large d’Hossegor, une messe sera célébrée en l’église Saint-Nicolas de Capbreton ce vendredi matin. Entre 1 000 et 1 500 personnes sont attendues dont Kelly Slater et Bixente Lizarazu.

Capbreton, France

Une foule immense est attendue à la cérémonie d'hommage à Pierre Agnès ce vendredi matin. Une messe est organisée à 10h en l'église Saint-Nicolas, face à la mairie pour dire au revoir au patron de Quiksilver, disparu en mer mardi de la semaine dernière au large d’Hossegor et ses amis du monde entier y seront.

Des champions de surf évidemment

A commencer par LA star mondiale du surf, Kelly Slater, 11 fois champion du monde, qui disait "prier pour un miracle" sur son compte instagram, le jour même de la disparition de Pierre Agnès. Jérémy Flores devrait aussi être là. Le réunionnais - néo-landais - plus jeune surfeur de l'histoire à se qualifier pour l'élite mondiale parce que Pierre Agnès lui a donné sa chance quand il avait 9 ans.

Bixente Lizarazu et de nombreux hommes politiques

Au premier rang de l'église de Capbreton également, on pourra voir Bixente Lizarazu, le basque, champion du monde de foot de 98. Autre grand ami du patron de Quiksilver depuis des années. Et puis tous les politiques de la région avec qui Pierre Agnès travaillait sur pleins de projets. Les élus, députés et sénateurs des Landes et du Pays Basques mais aussi l'ancienne ministre Michèle Aliot Marie notamment, maintenant député européenne du sud-ouest mais surtout ancienne maire de Saint-Jean-Luz où est installé le siège européen de Quiksilver.

Des bus affrétés pour les salariés

D'ailleurs plusieurs bus ont été loués exprès pour amener les salariés qui souhaitent assister à la cérémonie. Avec tout ça, les 500 places à l'intérieur de l'église vont être vite occupées. La gendarmerie attend en fait entre 1 000 et 1 500 personnes d'où l'écran géant et les haut-parleurs qui ont été installés sur le parvis. Après la messe, une collation est prévue à 11h30 à la salle océane du casino de Capbreton, face à la mer.

La circulation coupée toute la matinée autour de l’église

Attention en conséquence si vous devez circuler dans le centre de Capbreton. Le secteur de l'église/mairie sera fermé à la circulation de 9h à 12h avec une déviation par le marché. Pour accéder aux plages éviter le centre-ville et passer plutôt par le port. Pour assister à la cérémonie suivez le fléchage et garer à la gare routière ou à la gendarmerie, mais pas au-delà.