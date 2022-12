Capbreton : plus de 250 personnes manifestent contre le projet de câble très haute tension de RTE

Pour protester contre le projet de câble électrique sous-marin entre la France et l'Espagne, plus de 250 personnes se sont rassemblées ce dimanche 4 décembre 2022 à Capbreton (Landes), selon un décompte de France Bleu Gascogne. Les opposants demandent à RTE - le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français - de renoncer à son projet de super câble électrique ou, à minima, d'en revoir le tracé.

Les manifestants pointent des risques environnementaux et sanitaires si un tel câble était posé. "Je ne comprends pas pourquoi on impose aux populations un projet aussi destructeur pour l'environnement avec une insécurité totale sur la santé humaine" déclare Aurélie Bourkache, habitante de Capbreton, venue avec une pancarte portant la mention "No pasarán". "Je n'ai pas envie de servir de cobaye" dit un autre habitant.

Le collectif de riverains Stop THT 40 dénonce le manque de connaissances scientifiques et l'éventuel impact sur la santé d'un tel câble. "Cette ligne serait l'une des plus puissantes au monde et une des plus longues, et on a aucun recul sur l'impact sanitaire qu'elle pourrait avoir sur les populations à proximité d'habitations, d'écoles ou de crèches" dénonce Marie Darzacq, du collectif Stop THT 40. Elle pointe aussi les effets sur l'environnement, alors que la pose d'un tel câble, enfoui dans le sol, nécessitera des travaux d'ampleurs et du défrichement. Si ce projet devait finalement se réaliser, le collectif demande à minima que le tracé soit revu pour qu'il ne passe pas à moins de 100 mètres des habitations.

Le tracé du câble, envisagé par RTE, lors de son incursion terrestre dans le sud des Landes - Document RTE

RTE, qui a déjà revu le tracé en 2021 pour l'éloigner des zones les plus denses , soumet actuellement son projet à une enquête publique, qui doit se terminer le 16 décembre 2022. Il s'agit de poser un câble de 400 kilomètres de long, essentiellement sous-marin, entre les côtes de Gironde et le Pays basque espagnol en passant par le Golfe de Gascogne. Mais, à défaut de pouvoir faire passer ce câble par la zone du gouf de Capbreton - ce canyon sous-marin est infranchissable selon des experts - un contournement par les terres est prévu. Et, c'est précisément ce qui est contesté par les manifestants réunis ce dimanche à Capbreton. RTE envisage de faire arriver ce câble de 400.000 dans les Landes au niveau de la plage des Casernes à Seignosse. Il doit longer ensuite la D79 jusqu'à Soorts-Hossegor avant de partir à l'est à Angresse, puis au sud à Bénesse-Maremne. Ce câble repartirait ensuite vers l'océan en passant par Capbreton et le sud de la plage des Océanides, direction l'Espagne.

Le tracé des 400 lm de câble entre la France et l'Espagne - Document RTE

L'objectif d'un tel câble est de permettre, selon RTE, un échange plus facile d'électricité entre la France et l'Espagne et, plus globalement entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe. Ce câble (en fait composé de 4 câbles côte à côte et mesurant chacun de 10 à 15 centimètres de diamètre) pourra transporter l'équivalent, en permanence, de la production de deux centrales nucléaires. Mais c'est surtout pour transporter l'électricité issue des énergies renouvelables que cette liaison est envisagée, selon RTE, qui assure que les actuelles liaisons électriques terrestres à travers les Pyrénées sont saturées.

Les opposants, eux, promettent de nouvelles mobilisations sur le terrain dans les mois à venir.