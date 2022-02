Capitale européenne du Smart Tourism 2022 : Bordeaux à l'honneur !

La ville de Bordeaux est à l'honneur ce jeudi en recevant le prix de la Capitale européenne du Smart Tourism 2022 qu'elle avait remporté en octobre dernier. La représentante de la Commission européenne, Marie-Hélène Pradines, s'est déplacée depuis Bruxelles pour remettre le trophée multicolore en main propre au maire de la ville, Pierre Hurmic et à Brigitte Bloch, Présidente de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Le Président de Bordeaux Métropole, Alain Anziani, n'a finalement pas pu venir à la cérémonie.

"100% des transports sont accessibles à tous"

Devant une quarantaine de professionnels du tourisme et de l'évènementiel, Marie-Hélène Pradines a salué les quatre domaines pour lesquels la capitale girondine a été récompensée : le développement durable, la numérisation, le patrimoine culturel et la créativité, et l'accessibilité. Pour ce dernier point, il est notamment question de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. "100% des transports sont accessibles à tous, à la différence d'autres villes" explique Brigitte Bloch. "Notre Office de tourisme est labellisé Tourisme Handicap. On a un guide spécifique dédié où on identifie tous les lieux accessibles" poursuit-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La communication européenne en soutien

Bordeaux est arrivée ex aequo avec Valence (Espagne), mais s'est distinguée de six autres villes européennes comme Venice, Dublin ou Florence. "Je pense que ce qui a fait la différence pour Bordeaux, c'est le côté inclusif de la démarche et notamment le projet Agora" reconnaît Marie-Hélène Pradines. Agora est un espace ouvert, une plateforme qui publie les avancées des professionnels du tourisme sur le territoire et permet aux internautes d'apporter leurs avis et idées.

La sculpture a été inaugurée devant les professionnels du tourisme et restera jusqu'à juin devant le parc des expositions de Bordeaux. © Radio France - Philippine Thibaudault

Outre le prix symbolique, la Commission européenne soutient la communication de Bordeaux dans le secteur du tourisme. Une vidéo a même été tournée par la Commission et sera diffusée à l'échelle européenne. Une sculpture a été inaugurée devant le Parc des expositions. Elle sera déplacée en juin aux Quinconces pour la Fête du vin.