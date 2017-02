Capter Internet, une épreuve du combattant à Saint-Sauveur en Côte-d'Or

Va-t-elle réussir à faire ses recherches Internet et envoyer des textos à ses amis ? C'est la question que se pose Muriel Pion tous les matins dans son village de Saint-Sauveur à quarante-cinq minutes de Dijon. Une zone presque blanche.

Barrière numérique. Certains Côte-d'Oriens se sentent isolés, voire coupés du monde à cause du manque ou de l'absence d'Internet. C'est le cas de Muriel Pion, une fidèle auditrice qui donne certains matins la météo sur France Bleu Bourgogne. Enfin, quand elle le peut. Car après avoir réussi à capter le réseau mobile pour appeler le standard, cette grand-mère doit faire ses recherches Internet pour avoir la température. Et parfois, elle doit abandonner.

"Quand on a une urgence, on panique un petit peu"

Chez les Pion, tout - ou presque - est relié à la boxe Internet. Le téléphone fixe d'abord. Alors quand c'est "un jour sans", sans réseau du moins, et bien il est impossible d'appeler depuis le téléphone de la maison, ou d'envoyer un message via le Web. Muriel se rabat donc sur son téléphone portable. Là encore, capter le réseau mobile est souvent difficile. "Ça varie entre une barre, deux barres, et d'un coup, plus de barre de réseau du tout !", soupire-t-elle.

Un jour, cette habitante de Saint-Sauveur, un village de 250 habitants, a eu une urgence médicale. "Dans ces cas là, on panique un petit peu. On prend le vélo, la voiture, puis on essaie de trouver un voisin ou quelque chose pour nous aider", déplore Muriel.

Il suffit que Muriel Pion bouge d'un centimètre pour perdre une barre de réseau. Ici, elle a deux barres. © Radio France - Victoria Koussa

Bientôt la Fibre ?

"Tout est construit pour, mais on l'attend encore, la Fibre", murmure Muriel. La région Bourgogne-Franche-Comté a effectivement assuré l'arrivée de la Fibre, le très haut débit, même dans les zones les plus reculées de Côte-d'Or.

D'ailleurs, la Saône-et-Loire vient d'être choisie pour expérimenter une technologie temporaire. C'est assez technique, mais pour faire simple : la 4G fixe fait passer Internet par les ondes hertziennes. Les communes concernées sont Montcenis près du Creusot et de Gergy près de Chagny-en Saône-et-Loire.

Mais Muriel ne désespère pas. "Regardez autour de vous, le choix de vivre à la campagne, on l'assume, on ne peut pas avoir les mêmes avantages qu'en ville. C'est une qualité de vie. "