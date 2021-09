Caravanes à Saint-Cyprien : bras de fer entre les gens du voyage et la mairie

Samedi dernier, une cinquantaine de caravanes s'est installée sur un terrain privé, classé Natura 2000, à Saint-Cyprien. Deux jours plus tard, les autorités les délogent et leur proposent un autre terrain, en accord avec la préfecture. Mais là encore, les gendarmes sont revenus et leur demande de partir.

"A l'heure où je vous parle, on n'a plus d'eau", Franck, porte parole des 32 familles installées à Saint-Cyprien est désemparé. "Je ne sais pas comment on va faire, on a des enfants. C'est impossible", se désole-t-il.

"C'est très sale, c'est insalubre" - Franck, porte-parole

Les autorités veulent faire déménager cette cinquantaine de caravanes sur l'aire de grand passage de Saint-Cyprien. Mais pour Franck, il est hors de question de s'y installer : "C'est très sale, c'est insalubre", explique-t-il.

L'aire n'est pas praticable selon lui. "Avant, il y avait d'autres caravanes, qui étaient là pendant quatre mois. Elles sont parties dimanche. Mais il faut une semaine de dépollution des sols. On ne veut pas y aller maintenant", martèle-t-il, "On ne veut pas que nos enfants attrapent des maladies."

Franck et sa communauté a donc décidé de quitter définitivement Saint-Cyprien ce dimanche. Il regrette de ne pas avoir pu dialoguer avec le maire ou la communauté de communes Sud Roussillon, qui n'ont pas répondu à nos questions.