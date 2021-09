Crash de la caravelle Ajaccio-Nice : les familles attendent toujours des réponses

D'année en année, depuis chaque rive de la méditerranée, à Nice et à Ajaccio les commémorations du crash de la caravelle se suivent. Après la demande du président Emmanuel Macron d'une levée du secret défense en 2019, les familles espèrent avoir des réponses à leurs questions. Des réponses qui pourraient provenir des cartons d'archives de l'armée. Elles pourraient éclairer les sombres questions ressassées depuis tant d'années depuis la catastrophe aérienne de la caravelle le 11 Septembre 1968 au large du cap d'Antibes. L'hypothèse selon laquelle un missile de l'armée française serait responsable du crash est une possibilité que les familles ne veulent pas écarter. Cette année un détail fait de la commémoration une édition particulière.

Les fleurs du Président et des questions sans réponses

Parmi les gerbes de fleurs officielles, déposées devant la stèle du souvenir à Nice, on trouve les bouquets venus de Corse ou bien offerte par Air France, la ville de Nice ou encore le Conseil Départemental des Alpes Maritimes. L'un des bouquets provient du Président de la République Emmanuel Macron. C'est la 1ère fois à Nice, et Mathieu Paoli de l'association des familles de victimes apprécie le geste mais il n'en démord pas. "La gerbe du Président de la République est quand même un geste fort, malgré qu'on ne soit jamais reçu par lui. Il parle de déclassification, mais on voudrait voir les documents". La décision du président lui avait pourtant redonner l'espoir, mais il attend encore "On est toujours dans la même configuration. On a rien de concret. Alors ce qu'on souhaite maintenant, naturellement, c'est qu'on en sache un peu plus pour qu'enfin les familles, avant qu'ils quittent ce monde, puisse enfin vraiment savoir ce qui s'est réellement passé."