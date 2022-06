Carburant : 40 millions d'automobilistes craint la fin de l'aide de 18 cts "avant l'été ou à la rentrée"

Laetitia Hooghiemstra est la secrétaire générale de 40 millions d'automobilistes. L'association entend porter la parole des conducteurs et défendre leurs intérêts. Avec la hausse du carburant, elle considère que désormais, le prix dans les stations est devenu "insupportable" pour les familles. Elle nous parle notamment de l'aide en vigueur depuis le 1er avril, la remise de 15 à 18 centimes par litre sur les carburants octroyée dans toutes les stations-service.

"Le gouvernement nous bluffe." - Laetitia Hooghiemstra, secrétaire générale de 40 millions d'automobilistes

"Il faut réfléchir sur une solution qui est pérenne, une TVA sur la TVA. Cette aide va se terminer à un moment. Imaginez si on vous dit juste avant les départs en vacances : 'cette aide, c'est terminé'. Ce serait une catastrophe pour l'économie", assure Laetitia Hooghiemstra.

Le gouvernement a t'il attendu la fin des élections pour annoncer sa possible suppression ?

"C'est certain, il nous a bluffé. Il y a de fortes chances pour que ce soit supprimé à la rentrée. De toute façon, ce ne sera jamais le bon moment. Le constat est qu'il n'est pas possible aujourd'hui de payer son carburant à plus de 2 euros le litre. Les gens utilisent la voiture pour aller travailler ou pour emmener les enfants à l'école, ça en fait un budget insupportable. Tout le monde n'a pas des transports en commun à côté de chez soi. Il faut réagir. Nous allons rencontrer et discuter avec les nouveaux députés."