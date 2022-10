Carburant : 60% des stations d'Indre-et-Loire touchées par une pénurie, pas de priorisation selon la préfète

Alors que l'accès aux stations-services est de plus en plus difficile en Indre-et-Loire en raison du mouvement de grève dans certaines raffineries, la préfète assure ce mardi 11 octobre qu'aucune priorisation ou réquisition n'est envisagée pour le moment.

Le remplissage de jerricanes interdit

Invitée de France Bleu Touraine au lendemain d'une réunion de crise à Matignon, Marie Lajus s'est expliquée. "On peut le faire mais pour l'instant on va éviter pour deux raisons : d'une part parce qu'il y a encore de l'essence disponible dans pas mal de stations et puis parce que cela peut avoir des effets pervers. Quand on prend des réquisitions, ça inquiète encore plus la population, ça provoque des surcoûts, des surconsommations. Et puis, à partir du moment ou réquisitionne, ça veut dire aussi qu'il faut faire garder les stations avec les forces de l'ordre. Ça les empêche d'assurer les autres missions. Et ça, on ne le souhaite pas non plus."

Il faut s'informer quotidiennement, voire même heure par heure - Marie Lajus, préfète d'Indre-et-Loire

D'après la représentante de l'État en Indre-et-Loire, 60 % des stations sont concernées par au moins une pénurie de carburant. La préfète a pris un arrêté ce lundi pour interdire le remplissage de jerricanes. Marie Lajus en appelle à la responsabilité de chacun : "Le comportement le plus responsable, c'est vraiment de fonctionner comme d'habitude. C'est à dire s'il n'y a pas d'urgence à aller faire le plein, il ne faut pas encombrer les stations. Ça va se débloquer. Il n'y a pas de problème de fond sur les stocks mais un problème de logistique au quotidien. On a déjà débloqué des stocks stratégiques qui permettent de réalimenter les stations au fil de l'eau. C'est aussi pour ça qu'il faut s'informer quotidiennement, voire même heure par heure, sur les stations qui ont de l'essence disponible. Il y a des difficultés, il y a du temps d'attente, mais encore une fois, les comportements individuels ont un vrai effet sur la dynamique collective. Et en prenant le temps de ne pas se précipiter à la pompe quand on n'en a pas besoin, ça permet aussi aux services de secours, par exemple, de s'alimenter plus facilement. Il faut leur laisser la place."