Carburants : 30% des stations essence en difficulté dans la région, le préfet interdit de remplir des bidons

"Il n’y a pas de pénurie" de carburants, a affirmé cet après-midi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, alors que de nombreux automobilistes ont du mal à faire le plein dans le Nord et le Pas-de-Calais. "On est à 12% des stations à l’échelle du pays qui rencontrent des difficultés sur au moins un type de carburant, avec des variabilités puisque dans la région Hauts-de-France, on atteint près de 30% des stations qui peuvent rencontrer des difficultés.__"

Pas d’effet de panique, ne vous ruez pas tous, on ne va pas manquer d’essence. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement

Des tensions "temporaires"

"Il y a des tensions, elles sont temporaires, nous pouvons les expliquer et nous estimons que tout est mis sur la table pour faire en sorte qu’elles soient résorbées", a-t-il ajouté. Pour expliquer ces "tensions", "il y a un double paramètre : le premier, c’est que certaines stations sont victimes de leur succès puisque la baisse des prix est telle, à la pompe, qu’il peut y avoir des tensions sur la disponibilité d’un ou plusieurs carburants dans les stations. Deuxième paramètre, il y a une grève qui affecte un certain nombre de raffineries", a-t-il ajouté.

Toujours selon le porte parole, la grève affecte "quatre raffineries Total sur six__, ainsi que certains dépôts de carburants qui relèvent de la compagnie. Il y a un problème de grève qui va être réglé dans certaines raffineries."

Les difficultés de ces derniers jours tiennent en effet à plusieurs facteurs : d'abord, aux automobilistes qui ont voulu profiter d'une ristourne de 20 centimes proposée par Total depuis le 1er septembre. Ensuite, à la grève des raffineries, et notamment dans le dépôt des carburant des Flandres, à Mardyck, bloqué depuis mardi dernier. Sans oublier l'effet d'anticipation par crainte d'une pénurie.

Vous savez comment ça marche : plus on vous dit que vous risquez de manquer quelque chose, plus tout le monde s’y précipite et donc plus la prophétie est autoréalisatrice. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.

Interdiction de remplir des bidons d'essence

Pour faire face à ces difficultés, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont respectivement annoncé l'interdiction de remplir des bidons et autres récipients transportables. "Afin d’éviter des phénomènes d’achats préventifs, préjudiciables au bon fonctionnement des stations services" le préfet du Nord et des Hauts-de-France a décidé d'interdire "la vente, l’achat, la distribution et le transport de carburant dans tout récipient de type jerrican ou bidon sauf nécessité dûment justifiée."

D'autres stations de la région ont du prendre des mesures plus radicales. A Méricourt, dans le Pas-de-Calais, l’enseigne Intermarché a par exemple décidé de ne rendre ses pompes accessibles que la nuit, entre 19h30 et 8 heures du matin, au regard de "l'affluence anormale".