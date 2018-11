Après Intermarché, Leclerc et Carrefour, Casino propose des carburants à prix coûtants, pour une durée limitée. Les enseignes de grande distribution ont ainsi décidé de répondre à la colère des automobilistes contre la hausse sur la fiscalité de l'essence et du diesel.

La contestation contre l'augmentation des prix des carburants continue d'enfler, avant la grande journée de mobilisation du 17 novembre prochain. Dans ce cadre, quatre groupes de grande distribution annoncent d'importantes opérations de promotions. Après Leclerc, Intermarché et Carrefour, c'est Casino qui propose essence et diesel à prix coûtants.

Economie d'un à deux centimes d'euros par litre

Les supermarchés ont décidé de renoncer à leur marges, le prix coûtant étant l'addition du prix d'achat, du transport, de la TVA et des taxes. Pour les consommateurs, cela ne change pas grand chose.

Selon Michel-Edouard Leclerc, le PDG du groupe du même nom, les marges des grandes surfaces sur un litre vont "de un à deux centimes d'euros". Pour un réservoir de 50 litres, on peut donc espérer économiser un euro.

Le groupe Casino vendra ses carburants à prix coûtants les deux weekends à venir : vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre ainsi que vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre. Pour Intermarché, ce sera tous les weekends jusqu'à la fin de l'année, à partir de ce vendredi. Les 689 stations Leclerc organisent cette opération jusqu'à la fin du mois. Pour Carrefour, cette mesure durera jusqu'au 17 novembre et concerne 200 stations.

Opération de communication ?

Certains dénoncent une opération de communication pour attirer de nouveaux clients. Mais le groupe Carrefour s'en défend : "nous ne faisons pas ça pour fidéliser la clientèle mais pour soutenir le pouvoir d'achat". Même discours pour Leclerc : "c'est important de donner un signal aux pouvoirs publics, il faut choisir son camp".