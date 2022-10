Carburants : comment réduire votre consommation grâce à l'écoconduite

Valoriser le covoiturage, emprunter les transports en commun, télétravailler : autant d'options qui permettent de réduire la consommation de carburants, dont les prix repartent à la hausse , et de limiter l’émission de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique. Le gouvernement, qui présente ce jeudi son plan de sobriété énergétique, veut notamment inciter les fonctionnaires qui utilisent leur véhicule de service à réduire leur vitesse afin de réduire de 20 % la consommation de carburant sur ces trajets et de proposer des formations à l’écoconduite dans certains services. Des habitudes qui peuvent permettre d'économiser jusqu'à cinq pleins par an selon l'Ademe, l'Agence de la transition écologique.

Les bons gestes à adopter pour moins consommer de carburant. © Visactu

Vérifiez la pression des pneus

Vérifiez régulièrement la pression des pneus : votre véhicule consomme davantage de carburant avec des pneus sous gonflés.

Réduisez votre vitesse

Réduire sa vitesse maximale de 10 km/h et rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h permet d'économiser entre 3.5 et 4.5 litres de carburant selon motorisation et le type de véhicule, mais aussi de réduire de 12,5 % (soit 12 kg) les émissions de CO2 sur 500 km.

Adoptez une conduite souple

Démarrez en douceur et passez sans attendre le rapport supérieur pour éviter les sur-régimes, qui occasionnent une surconsommation de carburant de 20 %. Anticipez les ralentissements : utilisez le frein moteur plutôt que la pédale de frein.

Coupez le moteur lors d’un arrêt prolongé

Si vous vous arrêtez plus de 20 secondes... il est préférable d'arrêter puis redémarrer le véhicule, cela consomme moins de carburant que de laisser tourner le moteur au ralenti. Il est aussi conseillé de rouler à vitesse modérée durant les 5 premiers kilomètres : lorsque le moteur est froid, la surconsommation en ville peut atteindre 45% sur le premier kilomètre, 25% sur le second.

Assurez-vous du bon état du véhicule

Un véhicule mal entretenu peut entraîner une surconsommation de carburant pouvant aller jusqu’à 25 %.

Supprimez toute charge inutile

Pour consommer moins de carburant, privilégiez les coffres de toit aux galeries. N'oubliez pas de les démonter après utilisation : ils peuvent générer une surconsommation de 10 à 15 %.

N’abusez pas de la climatisation

La surconsommation de carburant des véhicules due à la climatisation peut atteindre 10 % sur route et 25 % en ville. Moins de clim’ c’est 15 % de CO2 rejetés en moins sur 100 km.