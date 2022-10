Carburants : l'interdiction de remplir les jerricans dans les stations-service alsaciennes prolongée

Les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin interdisent toujours la vente et le remplissage de jerricans d'essence dans les stations-service.

Les jerricans ne sont toujours pas les bienvenus dans les stations-service d'Alsace. Comme l'approvisionnement en carburant reste compliqué, les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin prolongent "l’interdiction de la distribution, de l’achat et de la vente à emporter dans des récipients transportables". Cette interdiction est prolongée jusqu’au 26 octobre inclus.

Des exceptions pour quelques professionnels

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux professionnels dont l’activité nécessite l’utilisation d’outils ne pouvant être rechargés que par des récipients transportables et lorsque ce remplissage est dûment justifié.

Le non-respect de ces mesures est passible de sanctions conformément aux lois et réglementations en vigueur.

La préfète du Bas-Rhin et le préfet du Haut-Rhin appellent les automobilistes et usagers au civisme et à ne pas modifier leurs habitudes de consommation.