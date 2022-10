Carburants : "Les décisions prises par le gouvernement ne suffisent pas", estime Xavier Bertrand

Xavier Bertrand estime que le moyen le plus rapide et efficace de mettre fin à la pénurie de carburants dans les stations-essence est de faire des réquisitions dans les raffineries et les dépôts TotalEnergies. Invité mercredi de Ma France sur France Bleu, le président de la région des Hauts-de-France réagissait à la grève dans six raffineries en France. L'élu avait déjà interpellé le gouvernement la semaine dernière pour les alerter sur l'aggravation de la pénurie dans les stations-essence.

ⓘ Publicité

"Les décisions qui ont été prises hier (mardi) ne suffisent pas pour avoir le retour à normale", estime Xavier Bertrand qui demande "une réquisition des salariés grévistes dans les raffineries et les dépôts Total". Il estime normal que l'Etat s'immisce dans la vie d'une entreprise privée lorsque les conflits internes ont un impact sur l'ordre public national.

Bertrand plaide pour réquisitionner les salariés de Total

Jusqu'à présent, les réquisitions des personnels lancés ce mercredi par le gouvernement ne concernent qu'un dépôt du groupe Esso-ExxonMobil en Normandie. Pour le président des Hauts-de-France, le carburant du groupe Esso ne représente que "20% de l'utilisation nationale". Il estime donc qu'il faut aller plus loin et réquisitionner les raffineries du groupe Total.

"Il y a un droit de grève dans la constitution mais le droit au blocage, ça n'existe nulle part", s'insurge Xavier Bertrand. "Il faut qu'on cesse avec cette chienlit généralisée dans tout le pays", a-t-il lancé avant de rappeler que cette grève qui "empêche des gens de travailler" allait à l'encontre de "la liberté constitutionnelle d'aller et venir".

L'élu LR s'en est pris à Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT : "S'il a du temps, qu'il aille aux stations-service avec des gens qui travaillent et qui sont obligés de galérer pendant des heures. S'il veut défendre les gens qui travaillent qu'il pense aussi à les défendre eux", a taclé le président de la région Hauts-de-France avant de s'attaquer à La France insoumise et à la marche du 16 octobre à laquelle appellent LFI, le PS et EELV notamment. "C'est un vautour Monsieur Mélenchon, il attend qu'une chose, c'est qu'il y ait le chaos dans le pays pour en profiter, voilà son sordide calcul", a soutenu Xavier Bertrand. "Plus la France et les Français iront mal, plus ça ira pour lui", a-il ajouté.