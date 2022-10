Carburants : Les mesures d'urgence reconduites dans le Nord et le Pas-de-Calais

Il sera toujours interdit ce week-end d'acheter du carburant dans un bidon ou dans un jerrican, dans le Nord comme dans le Pas-de-Calais. Il y aura également jusqu'à lundi un accès prioritaire aux véhicules d'urgence dans certaines stations-service.

Les professions concernées sont celles des pompiers, des ambulanciers, de la police et de la gendarmerie mais aussi des transporteurs de collecte de sang et d'organes et les distributeurs de produits pharmaceutiques ou de santé. Un accès est également réservé aux professionnels de santé munis d'une carte professionnelle ou d'une attestation de leur employeur.

Vous pouvez retrouver la liste des stations services disposant d'une file d'accès prioritaire sur le site de la préfecture des Hauts-de-France .

Des mesures d'urgence justifiées par la situation de crise des carburants des derniers jours. Ce vendredi après-midi, la ministre de la transition énergétique Agnès Panier-Runacher était à Arras, pour organiser les distributions d’essence de ce week-end. Elle a reconnu après une réunion avec des préfets que les tensions étaient "importantes" dans le Pas-de-Calais et le Nord, mais a assuré que la situation s'améliorait.

Entre 42 et 43% des stations-service en difficulté dans la région

Alors que 19% des stations-services "rencontrent des difficultés" en France, les chiffres sont multipliés par deux dans la région. Dans le Pas-de-Calais, 52% des stations-services étaient en manque de carburant jeudi, elles sont 42% ce vendredi. Dans le Nord, elles étaient 47% à avoir des difficultés d'approvisionnement jeudi et elles sont encore 43% ce vendredi.

Une situation due au mouvement de grève national chez Total Energie, qui touche notamment le dépôt de Mardyck, près de Dunkerque. La préfecture des Hauts-de-France assure que des discussions sont en cours avec le pétrolier et espère un accord entre les salariés et la direction le plus rapidement possible.

De son côté, le président Emmanuel Macron a réagit depuis Prague pour appeler les automobilistes à ne pas céder à la panique. "Je veux ici vraiment avoir un message d'appel au calme. J'appelle aussi chacune et chacun à la responsabilité. Toutes les revendications salariales sont légitimes, mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de vivre et de pouvoir circuler."