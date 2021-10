Carburant au Pays basque : les prix flambent des deux côtés de la frontière

Face à la hausse des prix du gasoil et de l'essence, le gouvernement prépare un chèque-carburant, sur le principe du chèque énergie pour le gaz. Au Pays basque, des milliers d'automobilistes font le plein au sud des Pyrénées mais cela n'est plus aussi intéressant qu'il y a quelques années.

Le prix des énergies flambe et atteint des records, par exemple, dans les stations services. Face à ces hausses, plutôt qu'une baisse des taxes, l'exécutif prépare un chèque-carburant, sur le principe du chèque énergie pour le gaz. Il bénéficierait aux personnes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Le syndicat Force Ouvrière assure qu'il faudrait une prime transport, déjà demandée lors des manifestations de gilets jaunes.

Augmentation aussi à la frontière

En Espagne, le prix de l'essence et du gasoil a augmenté de 20% en un an et la hausse est très nette ces dernières semaines. "20 centimes de plus le litre en seulement un mois" grognent ces touristes bretons qui ce lundi ont fait le plein à Behobia. "Ça ne vaut plus le coup de venir exprès car depuis quelques jours c'est presque aussi cher qu'en France".

Les stations services du Gipuzkoa et de Navarre n'ont toujours pas retrouvé tous les clients d'avant Covid. Certains n'excluent d'ailleurs pas d'arrêter de faire des détours jusque là bas car la différence avec les prix en France est de plus en plus réduite. "Les prix ont augmenté mais on gagne encore un peu, bien moins qu'il y a quelques années" explique cet habitant de Bayonne qui à l'habitude de faire le plein à Behobia, à à peine quelques mètres de la frontière.

La hausse est nette même dans les établissements les moins chers

Dans le plus grand supermarché d'Irun, dont la station service est l'une des moins chères de tout le Pays basque, la hausse est nette. En effet, le litre de gasoil coûte désormais 1,31 euros et il faut débourser dix centimes de plus pour le sans plomb. "Du jamais vu" pestent les clients.

Véritable record aussi dans une station à bas coût située sur la Nationale 1, à Fontarrabie. Chaque jour, près de deux mille véhicules y font le plein. 70% font le déplacement depuis les Pyrénées Atlantiques, les Landes ou la Gironde.