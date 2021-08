Carcans : dans les campings, des ateliers prévention pour des baignades sans risques

« Bonsoir, c’est les sauveteurs en mer de Carcans ! » Comme tous les lundis depuis le début du mois de juillet, la voiturette des sauveteurs parcourt les allées du camping de Maubuisson, planche de surf sur le toit et micro à la main. Les saisonniers veulent attirer les vacanciers à la piscine, lieu de leur atelier. Les enfants croisés sur le chemin sont tous enthousiastes, le bouche-à-oreille va vite fonctionner. « Les petits aiment bien, on les met à l’eau à la fin avec tout notre équipement de sauvetage. On a même des habitués qui connaissent déjà toutes les questions et toutes les réponses » s'amuse Baptiste, l’un des sauveteurs.

Baïnes et méduses

Les transats sont rapidement occupés par une ribambelle de gamins. Pendant une heure, les cinq sauveteurs et leur encadrant, le brigadier-chef Thierry Morel, évoquent tous les dangers de l’Océan. Les piqûres de méduse ? « Pas de pipi sur la piqûre ! Par contre on peut mettre de la mousse à raser et gratter avec une carte bancaire ou une carte en plastique. »

Les baïnes, ces trous d’eau parfois longs d'un centaine de mètres, dans lesquels des courants se forment ? « Si l’on est entraîné dans une baïne, il faut essayer de nager parallèlement à la plage. Par exemple si le courant vous entraîne vers le sud, allez avec lui vers le sud, sans pour autant partir vers le large, et sortez plus loin ».

Frite, planche... Les sauveteurs montrent tout leur équipement au public © Radio France - Mathilde Loeuille

Comme promis l’atelier se termine dans la piscine avec les enfants volontaires pour simuler des sauvetages. « C’était drôle à voir » sourit Zoé, 12 ans, à la sortie. Elle est déjà attentive sur la plage « par exemple quand je vois une méduse, je trace un cercle autour d’elle dans le sable pour signaler aux autres sa présence ». A côté d’elle, Clément est venu se renseigner sur les techniques de sauvetage : « moi je suis jeune sapeur-pompier et c’est intéressant de voir comment font les sauveteurs en mer ».

Zoé, Clément, Gabriel et Maxence ont apprécié l'atelier. "Maintenant je connais les choses dangereuses" développe Gabriel, 7 ans © Radio France - Mathilde Loeuille

L’équipe des sauveteurs remonte dans la voiturette. Demain, ils seront de retour sur la plage principale de Carcans, où ils surveillent la baignade tous les jours de 11 h à 19 h.