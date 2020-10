Caricatures de Mahomet : des dizaines de sites français victimes de cyberattaques

Associations de retraités, commerces ou petites maires : des dizaines de petits sites internet français ont été touchés par des cyberattaques avec des messages de propagande islamiste, rapporte ce lundi l'AFP.

Une vague de piratages qui survient alors que plusieurs pays, dont la Turquie, appellent au boycott des produits français, suite aux propose d'Emmanuel Macron concernant les caricatures de Mahomet. "Nous ne renoncerons pas aux caricatures" avait affirmé le président de la République mercredi dernier, lors de l'hommage national à Samuel Paty.

Des messages de propagande

Sur la plupart des sites internet touchés, des messages de propagande ont été affichés, comme "des messages anti-Français, pro-islam ou pro-Palestiens, accompagnés de photomontages avec le visage d'Emmanuel Macron" rapporte Franceinfo.

Ces piratages proviendraient en grande partie, selon nos confrères, du Bangladesh, "même s'il est impossible de savoir si elles émanent vraiment de pirates présents dans ce pays ou alors d’autres pays via des relais au Bangladesh".

Des cyberattaques en "défiguration"

Les attaques en défiguration, ou défacement, consistent à modifier principalement la présentation d'un site internet, souvent la page d'accueil. Ces cyberattaques sont réalisées automatiquement via des logiciels qui détectent et exploitent des failles sur des serveurs et sites web, et surviennent souvent lors de tensions géopolitiques.

Dimanche, le dispositif national d'assistance aux victimes de cybermalveillance avait lancé l'alerte sur Twitter, indiquant qu'une "vague de cyberattaques en défiguration" ciblait de "nombreux sites français".

"Plusieurs dizaines de sites internet, peut-être une centaine, ont été touchés", a estimé Gérôme Billois, spécialiste en cybersécurité du cabinet Wavestone, interrogé par l'AFP. "Ce que cherchent les attaquants, c'est toucher beaucoup de sites pour qu'on commence à parler d'eux", affirme le spécialiste.

Une vague d'attaques similaires avait touché plus de 1.000 sites français après les attentats de janvier 2015.