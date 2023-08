Carla Leite, la basketteuse du TGB qui fait des merveilles à l'Euro des moins de 20 ans

Carla Leite, pépite du TGB et des Bleuettes.

La basketteuse tarbaise Carla Leite fait sensation ces jours-ci à l'Euro de basket des moins de 20 ans. Déjà élue meilleure jeune de la saison 2023 en LFB , la joueuse confirme son grand talent au fil des matchs de l'équipe de France U20 aux championnats d'Europe en Lituanie. Les Bleuettes ont battu la République Tchèque mercredi soir 100-69 et se sont ainsi qualifiées pour les quarts de finale. Ce sera face aux Italiennes, ce vendredi midi.

Une expérience enrichissante

La meneuse tarbaise âgée de 19 ans continue donc de briller. Elle a été la meilleure marqueuse lors des trois matchs de poule face à la Finlande (14 points), face à la Lituanie (19 points) et face à la Hongrie (18 points). Contre la République Tchèque, Carla Leite a inscrit 23 points.

François Gomez, l'entraîneur du TGB, reconnaît que c'est une grande fierté de voir une de ses joueuses exceller avec les Bleuettes : "On est très contents, elle performe, elle est en bonne santé alors qu'elle a eu quelques délicatesses au mois de juin, c'est quand même le plus important. Mais on savait que Carla était un vrai prospect, elle le confirme ! Aujourd'hui dans sa catégorie elle est présente à des grands rendez-vous comme ces championnats d'Europe. Elle est face à des adversaires de haut niveau." François Gomez sait aussi que Carla Leite rentrera enrichie à Tarbes de cette expérience en Lituanie.