Le recrutement s'accélère au Stade Lavallois. Après Etshimi et Espinosa c'est au tour de Rincon de s'engager.

Laval, France

A l'essai depuis la semaine dernière, le sculptural défenseur central (1m88) a convaincu les dirigeants lavallois.

Rincon (Carlos Eduardo de Castro Lourenço) est né il y a 30 ans à Sao Paulo au Bresil mais a fait l'essentiel de sa carrière en Europe. Passé par l'Italie (Empoli, Ancone, Inter Milan, Piacenza, Verone et Grosseto) où il n'a pas beaucoup joué (18 matches de Serie B) c'est à Troyes où il s'est révélé.

En six saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 il a disputé 103 matches et marqué quatre buts.

Il était au chômage depuis le début de la saison.

A près un attaquant, Patrick Ethimi (8/01/2018), un milieu de terrain défensif, Michel Espinosa ce lundi, Rincon est donc la troisième recrue hivernale du Stade Lavallois qui devrait encore recruter deux milieux de terrain d'ici le 31 janvier minuit (date de la fin du mercato).