Carlton de Cannes : réouverture avec faste du célèbre hôtel de la Croisette

Grandeur et faste du Carlton. Pour sa réouverture après deux ans et demi de fermeture et de travaux, le plus prestigieux des hôtels de luxe de la Croisette de Cannes a rouvert ses portes avec éclat aux premiers clients ce lundi 13 mars. Trois des sept étages pour l'instant sont ouverts. Toutes les chambres seront disponibles au mois de mai.

Avant le public, des centaines d'invités ont assisté à la cérémonie de réouverture avec le propriétaire : le président de Katara Hospitality, le directeur de l'hôtel Giussepe Vincelli, le ministre des finances du Qatar et le maire de Cannes David Lisnard. Sous le soleil : discours, ruban coupé, costumes impeccables au milieu de centaines d'orchidées violettes.

C'est notre Tour Eiffel, un joyau

Les passants curieux ont suivi la cérémonie à l'extérieur. Des cannois enchantés " c'est notre Tour Eiffel, c'est la classe! ... un lieu avec du cachet et de l'élégance".

La façade "Belle époque"classée monument historique a été finement ravalée, elle a retrouvé sa couleur crème blanc-beige d'origine. Elle conserve son côté féminin avec ses coupoles et ses fenêtres arrondies. Son surnom a toujours été "la grande dame, old lady".

La métamorphose est de l'autre coté de la façade : la création de deux ailes pour créer 37 nouvelles "résidences". Elles ont été réalisées dans le même esprit : style Art Déco et Belle Epoque. Deux ailes quasi "à l'identique" avec de petits appartements destinés à la location "long séjour". Des locations avec les services de l'hôtel.

Et à l'arrière de l'hôtel, l'ancien parking n'est plus visible, il y a un jardin, une piscine à débordements (chauffée toute l'année).

Tout a été revisité par l'architecte d'intérieur Tristan Auer. Toutes les teintes du sol au plafond sont douces, des nuances de beige, de gris perle et d'orangé doux et de rose poudrée. Une ambiance de quasi "sobriété" et de légèreté dans cet immense et fier paquebot.

Le Carlton affiche aussi deux restaurants : le Riviera (et ses 40 000 bouteilles de vins) avec et le Ruya, un Tea Lounge avec son Maitre thé 'mister tea" (et ses 60 variétés de thé), le Bar 58 (du numéro de la rue) et une plage privée Carlton Beach Club. Et en plus de la salle de sport et des salles de soins, il y a un ring de boxe !

332 chambres et 37 résidences haut de gamme

Les architectes ont agrandi les chambres. Le style Art déco et présent partout. 2000 œuvres d'art font leur entrée dont une large part a été commandée aux céramistes de la Côte d'azur et à la verrerie de Biot. Le clou est dans l'entrée : des colonnes de marbre magnifiques mises à jour : elles étaient masquées sous plusieurs couches de peinture.

Désormais l'hôtel affiche 369 clés ! 332 chambres dont 52 suites. Certaines suites peuvent être reliées entre elles pour arriver à 1000 m² (avec 500 m² de terrasse) une version maxi qui est "l'une des plus chères au monde" selon la direction. Mais les prix de ce grand luxe reste secret.

Autre modification : les suites n'ont plus les mêmes noms. "Pour ne pas personnaliser trop". Il reste cinq noms : Grâce Kelly, Kirk Douglas, Gary Grant, Alfred Hitchcock et la joueuse de tennis qui a marqué l'hôtel Suzanne Langlen.

Le coût des travaux au total s'élèverait à près de 330 millions d'euros selon de nombreux observateurs (pas de chiffres officiels).

700 emplois

L'hôtel, resté fermé plus de deux ans, tourne à nouveau à plein régime avec près de 700 employés. "C'est l'un des plus gros employeurs localement" a rappelé le maire de Cannes.

Le Carlton qui veut de nouveau briller dans le club très fermé des 5 étoiles ouvre la veille du MIPIM de Cannes, le rendez-vous des leaders mondiaux de l'immobilier, et affiche presque complet pour le prochain Festival International du Film de Cannes du 16 au 27 mai 2023.

Si votre portefeuille vous le permet!... les prix découvertes sont pour quelques jours encore à 1300 euros pour une chambre vue mer et 750 euros pour une chambre standard.