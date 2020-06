Carnac : une école fermée après la détection d'un cas de coronavirus

Les élèves de l'école Saint-Michel de Carnac dans le Morbihan ne sont pas retournés en classe ce mardi 2 juin. Durant le week-end de la Pentecôte, un des enfants de l'établissement a été testé positif au Covid-19.

L'Agence régionale de santé a été prévenue par la direction de l'établissement. Il a été choisi de placer 19 enfants et quatre adultes, dont une enseignante en quatorzaine et de fermer l'établissement. Les locaux vont être désinfectés et l’école devrait rouvrir ce jeudi 4 juin.