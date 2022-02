Carnaval de Dunkerque : du monde à la Bande de la Citadelle, malgré l'annulation officielle

Tout comme dimanche, il y avait beaucoup de monde ce lundi dans les rues de Dunkerque, pour la bande de la citadelle. C’est le deuxième jour des « Trois joyeuses ». Tous les rendez-vous du Carnaval de Dunkerque sont pourtant officiellement annulés, pour cause de Covid.

"C'est officiellement annulé, et il n'y a pas de Carnaval, pas du tout ! C'est juste un rassemblement d'amis et de bons vivants joyeux... mais on a jamais trop d'amis !"

Rien ne semble distinguer une bande de la Citadelle officielle et une bande sauvage. © Radio France - Matthieu Darriet

"Nous sommes heureux, très heureux. Il fait beau et tous les copains de Dunkerque sont là. Et ça fait du bien. C'est un vrai besoin, c'est notre tradition, nos coutumes. Même si c'est annulé, rien n'est interdit. "

Des milliers de carnavaleux se sont donc retrouvés dès la fin de matinée pour faire la tournée des restaurants et des bars de la Citadelle, avant de faire la bande. Et ce mardi, ça recommence avec la bande de Rosendaël.

Musique, cletches et bonne humeur : ça avait le goût du Carnaval sans l'être officiellement, ce lundi en Citadelle. © Radio France - Matthieu Darriet

"C'est notre ADN, à Dunkerque. Hier, pour la bande de Dunkerque, nous avons fait la démonstrations qu'on sait faire ça, avec joie, bonheur et respect."

"C'est notre quatrième dose, après le vaccin anti-covid ! C'est notre vaccin pour l'année, on a besoin de ça pour être en forme tout le restant de l'année."