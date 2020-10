Carnaval de Granville 2021 : les trois cavalcades, les concerts et les bals annulés

Trois mois et demi avant l'événement, le comité d'organisation du carnaval de Granville a décidé de jeter l'éponge pour les grands temps-forts de cet événement : les trois cavalcades, les bals et les concerts prévus du 12 au 16 février 2021 sont annulés. "La crise sanitaire qui touche le pays a pour conséquence la _prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février_, date de mardi gras", souligne les organisateurs dans un communiqué.

"ça nous paraissait impossible de maintenir ces animations", confie Antonina Julienne, la présidente du comité d'organisation. En revanche, on va continuer à faire vivre l'esprit du carnaval, dès qu'on pourra à nouveau se réunir. _On essayera de faire vivre le carnaval autrement_, différemment, numériquement".

Le carnaval fera parler de lui en 2021 Il faut que la ville de Granville soit aux couleurs du carnaval dès le mois de janvier et en février, et même au-delà. on va tout faire pour que le carnaval existe, même un petit peu - Antonina Julienne, présidente du comité d'organisation